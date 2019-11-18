Naim Süleymanoğlu ölüm yıldönümünde rahmetle anılıyor!

Cep herkülü lakaplı ve halter alanında birçok başarıya imza atan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen usta sporcu ölüm yıldönümünde rahmetle anılıyor.
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