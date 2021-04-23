  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam NASA’dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı

    NASA’dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı

    Giriş Tarihi: 23.04.2021, 13:47

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016’da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti.

    NASA tarafından heyecana neden olan ikinci paylaşım ise 22 Nisan Dünya Günü'nde geldi.

    NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı.



    NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken , "Vay be... Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü. Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen Kadın Azmağı videosunun NASA tarafından paylaşılması Muğla'da heyecana neden oldu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    NASA’dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti
    Başkan Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti
    Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle
    Bakan Selçuk Anıtkabir'de
    Bakan Selçuk Anıtkabir'de
    Devlet erkanı Anıtkabir'de
    Devlet erkanı Anıtkabir'de
    AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı
    AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı
    “MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi”
    “MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi”
    Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı canlı yayınında...
    Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı canlı yayınında...
    Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
    Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
    Kum Adası’nda tedirgin eden görüntü! Balık ölüleri kıyıya vurdu
    Kum Adası’nda tedirgin eden görüntü! Balık ölüleri kıyıya vurdu
    İzmir'den 'pes' dedirten görüntüler! Motosikletli grup otoyol gişelerinden kaçak geçti; ortalığı birbirine kattı
    İzmir'den 'pes' dedirten görüntüler! Motosikletli grup otoyol gişelerinden kaçak geçti; ortalığı birbirine kattı
    İzmir'de alkollü bir kişi, balkondan esnafa balta fırlattı
    İzmir'de alkollü bir kişi, balkondan esnafa balta fırlattı
    Denizli'de kısıtlamayı delen 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi
    Denizli'de kısıtlamayı delen 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi