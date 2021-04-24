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    Yeniasır TV Yaşam NASA'dan 'Kadın Azmağı' paylaşımı

    NASA'dan 'Kadın Azmağı' paylaşımı

    Giriş Tarihi: 24.04.2021, 11:53

    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Instagram hesabında, Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'nın videosunu '22 Nisan Dünya Günü'nde paylaşarak 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullandı.

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