Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Instagram hesabında, Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'nın videosunu '22 Nisan Dünya Günü'nde paylaşarak 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullandı.
NASA'dan 'Kadın Azmağı' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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