Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda minibüste tomar halinde 5 bin TL bulan vatandaş, parayı minibüsün sürücüsüne teslim etti. Olaydan bir gün sonra kooperatife gelerek parasını minibüste düşürdüğünü ifade eden Yüksel Bora ise kendisine verilen müjde ile parasına kavuştu.
Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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