Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/nazillide-insanlik-olmemis-dedirten-davranis-minibuste-buldugu-parayi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda minibüste tomar halinde 5 bin TL bulan vatandaş, parayı minibüsün sürücüsüne teslim etti. Olaydan bir gün sonra kooperatife gelerek parasını minibüste düşürdüğünü ifade eden Yüksel Bora ise kendisine verilen müjde ile parasına kavuştu.