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    Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...

    Giriş Tarihi: 06.09.2021, 16:48

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda minibüste tomar halinde 5 bin TL bulan vatandaş, parayı minibüsün sürücüsüne teslim etti. Olaydan bir gün sonra kooperatife gelerek parasını minibüste düşürdüğünü ifade eden Yüksel Bora ise kendisine verilen müjde ile parasına kavuştu.

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