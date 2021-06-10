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    Yeniasır TV Yaşam Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

    Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

    Giriş Tarihi: 10.06.2021, 16:43

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokakları çamur deryasına çevirirken, bazı evleri su bastı. Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı araçlar da ulaşımda güçlük çekti.

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