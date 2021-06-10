Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokakları çamur deryasına çevirirken, bazı evleri su bastı. Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı araçlar da ulaşımda güçlük çekti.
Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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