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NBA efsanesi ünlü basketbolcu Kobe Bryant nerede öldü? Helikopter nasıl düştü? Yanında kimler vardı?

Giriş Tarihi: 27.01.2020, 09:46

Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant, Calofornia'nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yanında kimler vardı? Helikopter nasıl düştü? İşte olay yeri görüntüleri...

Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant, Calofornia'nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA Ligi'nin efsane oyuncularından Bryant'ın yanında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da kaza hayatını kaybettiği belirtildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu düşen helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi. Yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen kazanın nedeni henüz açıklanmazken kazayla ilgiil incelemelerin devam ettiği belirtildi.

DHA

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında kimler öldü? Kızları yanında mıydı? Helikopter nasıl düştü? Kobe Bryant'ın helikopter kazasında kimler öldü? Kızları yanında mıydı? Helikopter nasıl düştü?

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