Ne zaman normal hayata döneceğiz?

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Türkiye koronavirüsle mücadele adına çok sıkı önlemler aldı. Alınan yerinde ve hızlı tedbirler sayesinde virüsle salgınla mücadelede önemli bir yol katedildi. A Haber'e konuk olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, kısa sürede dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almayı başaran koronavirüse karşı alınan önlemler sonrasında 'normal hayata ne zaman geri döneceğiz?' sorusunu yanıtladı.