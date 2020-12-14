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    Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı

    Giriş Tarihi: 14.12.2020, 16:19

    Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Sahibinin fark ederek kayıt altına aldığı bu ilginç görüntüleri görenler kahkahaya boğuldu. Uzun süre ötmek için büyük gayret gösteren bir horoz, bayılıp yere yıkılana kadar ötüyor. Görüntülerde horoz, 15 saniye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. 'Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni aldı.

    "BÖYLESİ ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR"
    Denizli horozunun uzun süre ötmesinden dolayı nefesi yetmediğini ve bu sebeple bayıldığını belirten Okan Gökbudak, "Horozum kümeste ötüyordu, yanına gittim. Çok uzun ötünce bakakaldım. Bir süre sonra sallanmaya başladı, sonra bayıldı. Bu anları kayda aldım. Sosyal medyada paylaşınca fenomen oldu bir anda. Bayılmasının sebebi hırsına yenik düşmesinden dolayı. Kendisine dur demeyi bilmediği için nefesi yetmiyor ve bayılıyor. Böylesi çok nadir görülüyor" dedi.

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