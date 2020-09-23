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    Yeniasır TV Yaşam Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı’nda böyle görüntülendi

    Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı’nda böyle görüntülendi

    Giriş Tarihi: 23.09.2020, 16:48

    Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde görüntülediği caretta carettayı sevme fırsatı buldu. Zıpkınla balık avı için su altına dalan Turan, kameraya yansıyan o anların sonrasında kendisine yaklaşan deniz kaplumbağasına dokunduğu o anları ‘muhteşem bir duyguydu’ şeklinde dile getirdi.

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