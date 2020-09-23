Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı’nda böyle görüntülendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/nesli-tukenmekte-olan-caretta-caretta-canakkale-bogazinda-boyle-goruntulendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde görüntülediği caretta carettayı sevme fırsatı buldu. Zıpkınla balık avı için su altına dalan Turan, kameraya yansıyan o anların sonrasında kendisine yaklaşan deniz kaplumbağasına dokunduğu o anları ‘muhteşem bir duyguydu’ şeklinde dile getirdi.