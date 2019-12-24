Nohut tarlasında göktaşı hasadı!

Türkiye’nin üçüncü büyük göktaşı Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde bulundu. NASA ve Ucla Üniversitesi tarafından incelenen göktaşı literatüre geçti. 68 kilogram ağırlığındaki taşın Türkiye’ye düşen en büyük kütleli 3. demirli göktaşı olduğu belirlendi
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