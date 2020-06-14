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    Yeniasır TV Yaşam Normalleşmenin ilk sınavı!

    Normalleşmenin ilk sınavı!

    Giriş Tarihi: 14.06.2020, 13:04

    ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi. Giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin temas olmadan yapılması sağlandı.

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