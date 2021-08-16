  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Öfkeli damat dehşet saçtı! Kamera görüntüleri çıktı

    Öfkeli damat dehşet saçtı! Kamera görüntüleri çıktı

    Giriş Tarihi: 16.08.2021, 15:39

    Aydın’ın Didim ilçesinde bir şahıs, kayınbiraderini çalıştığı iş yerine gelerek av tüfeğiyle vurdu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Olay, Didim Yenimahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A. (42) ve kayınbiraderi E.Ş. (47) arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra av tüfeği ile kayınbiraderinin dükkanına gelen A.A. silahını ateşleyerek E.Ş.'yi baldırından ve kalçasından av tüfeği ile vurarak yaraladı. Saçmaların isabet ettiği E.Ş. yere yığılırken, A.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayın görüntüleri ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    TÜFEK İLE BİRLİKTE YAKALANDI
    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüpheli A.A. kısa sürede av tüfeği ile birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaralı E.Ş.'nin ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Öfkeli damat dehşet saçtı! Kamera görüntüleri çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Muğla'da orman yangınında alevlerin arasından son anda kurtuldu: Daha alacak nefesim varmış
    Muğla'da orman yangınında alevlerin arasından son anda kurtuldu: Daha alacak nefesim varmış
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Orman işçisinin yangına müdahale eden TOMA'ları görünce yaşadığı sevinç
    Orman işçisinin yangına müdahale eden TOMA'ları görünce yaşadığı sevinç
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var
    Aydın'da orman yangını! 3 helikopterle müdahale ediliyor
    Aydın'da orman yangını! 3 helikopterle müdahale ediliyor
    Muğla'da orman yangınında alevlerin arasından son anda kurtuldu: Daha alacak nefesim varmış
    Muğla'da orman yangınında alevlerin arasından son anda kurtuldu: Daha alacak nefesim varmış
    Orman işçisinin yangına müdahale eden TOMA'ları görünce yaşadığı sevinç
    Orman işçisinin yangına müdahale eden TOMA'ları görünce yaşadığı sevinç
    Aydın'da orman yangını! 3 helikopterle müdahale ediliyor
    Aydın'da orman yangını! 3 helikopterle müdahale ediliyor
    İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altındayangını
    İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altındayangını
    Hayatını böyle kurtardı! Hayalet ağlara dolandığını görünce...
    Hayatını böyle kurtardı! Hayalet ağlara dolandığını görünce...
    Foça yangını kontrol altına alındı
    Foça yangını kontrol altına alındı