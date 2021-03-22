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    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!

    Giriş Tarihi: 22.03.2021, 19:59

    Manisa’da annesinin intihar girişiminde bulunduğundan şüphelenen oğlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Balkon camını kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yarı baygın halde buldukları 52 yaşındaki kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen N.G’nin çok sayıda depresyon hapı aldığı öğrenildi.

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