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    Öğrenci servisi önüne kattığı hafif ticari aracı sürükleyip götürdü

    Giriş Tarihi: 18.01.2022, 15:32

    Denizli’nin Buldan ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan öğrenci servisi, karşı şeride geçerek önüne kattığı hafif ticari aracı metrelerce sürükledi.

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    Kaza, sabah saatlerinde Buldan merkez 4 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde evlerinden aldığı öğrencileri okullarına götürmek üzere yola çıkan servis midibüsü, Abbas Yokuşu olarak bilinen rampadan 14 Mayıs Caddesi'ne inmek isterken, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolü ağlayabilmek için büyük çaba harcadığı servis aracı, yokuş aşağı sürüklenmeye başladı.



    Karşı şeride geçen öğrenci servisi, seyir halinde olan hafif ticari aracı önüne katarak sürükledi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen her iki araç, her iki sürücünün temkinli manevraları sonucu birlikte yolun kenarında durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koşarken; başka bir kazanın yaşanmaması için de diğer sürücüleri uyardı. Büyük panik yaşanan servisteki öğrenciler de, aracı durmasıyla birlikte kendilerini araçtan dışarıya attı.



    Korku ve panik dolu anların yaşandığı kaza anı, caddede faaliyet gösteren bir marketin çalışanı tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

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