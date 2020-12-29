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    Yeniasır TV Yaşam Öğretim görevlisi Aylin Sözer vahşi cinayete kurban gitti

    Öğretim görevlisi Aylin Sözer vahşi cinayete kurban gitti

    Giriş Tarihi: 29.12.2020, 17:46

    Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe’de vahşi bir cinayet yaşandı. Son dakika haberine göre yakalanan zanlı Kemal Delbe isimli şüpheli öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürdükten sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra yaktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan olay yerinden aktardı.

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