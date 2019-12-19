Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/okul-servisi-alev-topuna-dondu-aydinda-faciadan-donuldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan servis aracından bulunan öğrenci ve personeller, saniyelerle kurtuldu.Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda meydana gelen olayda; Adnan Menderes Üniversitesi'ne öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Ercan Çömlek idaresindeki 09 P 0129 plakalı servis aracında, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.