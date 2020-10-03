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    Yeniasır TV Yaşam Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak? İşte detaylar!

    Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak? İşte detaylar!

    Giriş Tarihi: 03.10.2020, 12:30

    Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne "Okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar" bölümünü eklendi. Buna göre; Okullarda Kovid-19'dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskelerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edecek. Görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle iletecek. İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanacak.

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