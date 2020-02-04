 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Ölen yavrusunu kendisi gömdü

Ölen yavrusunu kendisi gömdü

Giriş Tarihi: 04.02.2020, 11:08

Sivas’ın Divriği ilçesinde yeni doğum yapan bir köpeğin ölen yavrusunu kendi patileri ile gömmesi dikkat çekti. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde anne köpek, ölen yavrusunu kendi patileri ile açtığı toprağa gömdüğü görülüyor.

Sivas'ın Divriği ilçesine yaklaşık uzaklığı 35 kilometre mesafede bulunan Ağaçlıgöl köyünde ilginç bir olay yaşandı. Melez Kangal köpeği gece saatlerinde doğum yaparak 7 tane yavru dünyaya getirdi. Köpeklerin hepsi bir süre sonra telef oldu. Köpeğin sahibi ölen yavruları bir çuvala koyarak uzak bir noktaya bıraktı.

Ölen yavrularına çok üzülen anne köpek, çuvaldan çıkardığı yavrularından birini kendi patileriyle açtığı toprağa gömdü. Durumu fark eden köpek sahibi Faruk Bolat, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bolat, cep telefonu kamerası ile görüntülediği duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde anne köpek, ölen yavrusunu kendi patileri ile açtığı toprağa gömdüğü görülüyor.

Faruk Bolat, anne köpeğin ölen yavrusunu kendisinin toprağa gömmesinin insanı manevi açıdan düşündürdüğünü belirtip,"Köpeğimizin yavrulayacağını biliyorduk. Ama yavrulamasına yaklaşık 1 ay olduğunu düşünüyorduk. Bir gün sabah geldiğimizde köpeğimizin yaklaşık 17 yavru doğurduğunu gördük. Yalnız o gece karın yağması ve havanın soğuk olmasından dolayı yavruların birçoğunu öldüğünü birçoğunun ise can çekiştiğini gördük. Yapacak hiçbir şey yoktu. Kısa süre içerisinde bütün yavruları öldü. Bizde ölen yavrularını alıp, bir çuvala koyup attık. Anne köpekte çuvalın içinden yavrularını alıp toprağa gömdü. Bir köpeğin yavrularını böyle toprağa gömmesi gerçekten insanı manevi açıdan düşündürüyor" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölen yavrusunu kendisi gömdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktı
Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı
THY'nin yeni reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu
THY'nin yeni reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu
Donmak üzere olan kedi son anda kurtarıldı
Donmak üzere olan kedi son anda kurtarıldı
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı
Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktı
Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı
Donmak üzere olan kedi son anda kurtarıldı
Afyonkarahisar'da donmak üzere olan kedi son anda kurtarıldı
Denizli'deki kaza anı güvenlik kamerasında
Denizli'de polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Muğla'da feci olay! Halı sahada ölüm anı kamerada
Muğla'da feci olay! Halı sahada ölüm anı kamerada
Manisa'da deprem fırtınası! Artçılar sabaha kadar sürdü
Manisa'da deprem fırtınası! Artçılar sabaha kadar sürdü