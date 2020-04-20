  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam 'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, eski eşi ev hapsine çarptırıldı

    'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, eski eşi ev hapsine çarptırıldı

    Giriş Tarihi: 20.04.2020, 18:16

    Kütahya'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin cezaevinden tahliye olduktan sonra kapısına dayanıp kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştı. Nesibe T.’nin kadın cinayetine kurban gitmek istemediğini söylediği videonun ardından harekete geçen savcılık soruşturması sonrası eski eşini tehdit ettiği öne sürülen Veysel S.’ye mahkeme, elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, eski eşi ev hapsine çarptırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
    Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
    Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
    Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
    Bakan Varank bu video klibi izletti
    Bakan Varank bu video klibi izletti
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte özellikleri
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte özellikleri
    Siyah maskelerin içine peçete koymak koronavirüsten korur mu?
    Siyah maskelerin içine peçete koymak koronavirüsten korur mu?
    Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
    Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti |Video
    Siyah maskelerin içine peçete koymak koronavirüsten korur mu?
    Siyah maskelerin içine peçete koymak koronavirüsten korur mu?
    Ramazan Bayramından sonra normalleşme süreci başlayabilir
    Ramazan Bayramından sonra normalleşme süreci başlayabilir
    Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar
    Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar
    Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı
    Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı
    Evde karantinadayken nasıl beslenmeliyiz?
    Evde karantinadayken nasıl beslenmeliyiz?