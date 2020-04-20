'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, eski eşi ev hapsine çarptırıldı

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Kütahya'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin cezaevinden tahliye olduktan sonra kapısına dayanıp kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştı. Nesibe T.’nin kadın cinayetine kurban gitmek istemediğini söylediği videonun ardından harekete geçen savcılık soruşturması sonrası eski eşini tehdit ettiği öne sürülen Veysel S.’ye mahkeme, elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verdi.