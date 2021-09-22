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    Ölüm ilanını yazdıktan sonra kaybolmuştu! Türkan Hanım Müge Anlı canlı yayında...

    Giriş Tarihi: 22.09.2021, 16:01

    Türkan Hanım stüdyoya geldi ve Tülin Hanım ile sarıldı. Müge Anlı'yı görmek için kaçtığını söyleyen Türkan Hanım, Instagram'dan da Müge Anlı'ya mesaj attığını, görmediğini, üzüldüğünü dile getirdi. Türkan Hanım, "Ölsem ne olacak ağlayan olacak mı" dedikten sonra korkutmak için yaptığını, kaçtığını, ilk arayanın Öznur Hanım olduğunu, çok şaşırdığını belirtti. Türkan Hanım, yeğenlerini göremediğini, Ümit Bey'e de söylediğini, ufacık yeri bana ayırın dediğini, onları bile göremediğini, tavanının aktığını, gel yap dediğini, onu da gelip yapmadığını söyledi. Müge Anlı, Türkan Hanım'ın kardeşleri tatile götürmediğinden alındığı bilgisini verince Tülin Hanım, her zaman tatile gitmediğini yer olmadığını ifade etti.

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