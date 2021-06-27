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    Yeniasır TV Yaşam Önce yakıt aldı, sonra drift yaptı!

    Önce yakıt aldı, sonra drift yaptı!

    Giriş Tarihi: 27.06.2021, 14:08

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası kesildi. Sürücünün akaryakıt istasyonunda drift yaparak korku dolu anlar yaşatması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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