Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini anlatan kısa film izleyenleri duygulandırdı. Filmde küçük kız, Atatürk’e sorular sorarak savaşın nasıl kazanıldığının cevabını alıyor.
Onlar hiç korkmadılar ve tereddüt etmediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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