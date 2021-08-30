  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Onlar hiç korkmadılar ve tereddüt etmediler

    Onlar hiç korkmadılar ve tereddüt etmediler

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 15:49

    Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini anlatan kısa film izleyenleri duygulandırdı. Filmde küçük kız, Atatürk’e sorular sorarak savaşın nasıl kazanıldığının cevabını alıyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onlar hiç korkmadılar ve tereddüt etmediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli mesajlar
    İzmir’de başörtülü kadına skandal yasak! Savunmaları ’pes’ dedirtti
    İzmir'de başörtülü kadına skandal yasak! Savunmaları 'pes' dedirtti
    Ormanlar küllerinden yeniden doğuyor
    Ormanlar küllerinden yeniden doğuyor
    İzmir’de parkta işlenen cinayetin sebebi belli oldu
    İzmir'de parkta işlenen cinayetin sebebi belli oldu
    Büyükşen cinayetinin perde arkası
    Büyükşen cinayetinin perde arkası
    İzmir’de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
    İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
    İzmir’de başörtülü kadına skandal yasak! Savunmaları ’pes’ dedirtti
    İzmir'de başörtülü kadına skandal yasak! Savunmaları 'pes' dedirtti
    Ormanlar küllerinden yeniden doğuyor
    Muğla'da yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı
    İzmir’de parkta işlenen cinayetin sebebi belli oldu
    İzmir'de parkta işlenen cinayetin sebebi belli oldu
    Büyükşen cinayetinin perde arkası
    Büyükşen cinayetinin perde arkası
    İzmir’de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
    İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
    Marmaris’te yeni evler yapılıyor! İşte özellikleri...
    Marmaris'te yeni evler yapılıyor! İşte özellikleri...