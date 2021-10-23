Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi. Bir süre aracın yanında koşan ayı, sonrasında ağaçların arasına dalarak ormanın derinliklerinde kayboldu.Yaylacık ormanı içlerinde dolaşan off-road ekibi, önlerine çıkan boz ayıyı son anda fark ettiler ve cep telefonu ile görüntülediler.
Ormanda birden karşılarına çıktı! Off-road ekibi neye uğradığını aşırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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