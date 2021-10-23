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    Yeniasır TV Yaşam Ormanda birden karşılarına çıktı! Off-road ekibi neye uğradığını aşırdı

    Ormanda birden karşılarına çıktı! Off-road ekibi neye uğradığını aşırdı

    Giriş Tarihi: 23.10.2021, 11:18

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi. Bir süre aracın yanında koşan ayı, sonrasında ağaçların arasına dalarak ormanın derinliklerinde kayboldu.

    Yaylacık ormanı içlerinde dolaşan off-road ekibi, önlerine çıkan boz ayıyı son anda fark ettiler ve cep telefonu ile görüntülediler.

    off-road ekibinden Abdullah Bal, " off-road ekibi olarak arkadaşlarla ormandan eve döneceğimiz sıra aniden önümüze ayı çıktı. Uzun bir süre önümüzden koşarak ormanın derinliklerine doğru giderek gözden kayboldu" dedi.
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