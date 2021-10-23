Ormanda birden karşılarına çıktı! Off-road ekibi neye uğradığını aşırdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ormanda-birden-karsilarina-cikti-off-road-ekibi-neye-ugradigini-asirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi. Bir süre aracın yanında koşan ayı, sonrasında ağaçların arasına dalarak ormanın derinliklerinde kayboldu.

Yaylacık ormanı içlerinde dolaşan off-road ekibi, önlerine çıkan boz ayıyı son anda fark ettiler ve cep telefonu ile görüntülediler.off-road ekibinden Abdullah Bal, " off-road ekibi olarak arkadaşlarla ormandan eve döneceğimiz sıra aniden önümüze ayı çıktı. Uzun bir süre önümüzden koşarak ormanın derinliklerine doğru giderek gözden kayboldu" dedi.