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    Yeniasır TV Yaşam Ormanda kaybolan çobandan 'Neden ateş yakmadın?' sorusuna ders niteliğinde yanıt

    Ormanda kaybolan çobandan 'Neden ateş yakmadın?' sorusuna ders niteliğinde yanıt

    Giriş Tarihi: 06.11.2021, 11:31

    Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy’de kaybettiği küçükbaş hayvanlarını aramaya çıkan ve geceyi ormanda soğukta geçiren çoban, arama ekiplerinin, “Neden ateş yakmadın” sorusuna verdiği, ”Ateş yakmadım, çünkü yasak” cevabı ile takdir topladı.

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