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    Ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı EYP erken patladı

    Giriş Tarihi: 21.12.2020, 13:13

    Denizli’de ortağının kendisini dolandırdığını düşünen şahıs, hazırladığı El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneğini araca yerleştirmek isterken oluşan erken patlamada ağır yaralandı.

    Olay, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Yurtseven'in (27) ortağı olan Ali Koyun'un kendisini dolandırdığını ve alacağı olduğu yüklü miktarda parayı alamadığı iddia edildi. bu duruma öfkelenen Yurtseven, kendi imkanları ile bomba düzeneği kurdu. Sabaha karşı Koyun'a ait işyerine gelen Yurtseven, park halindeki kamyonete bombayı kurmak istediği sırada patladı.

    Patlamanın etkisi ile Yurtseven, savruldu. Büyük gürültüye uyanan çevredeki vatandaşlar, olan bitene anlam veremedi. Alevler arasında kamyoneti görenler ise itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri kamyoneti söndürmek istediği sırada yerde hareketsiz şekilde olan şahsı fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Yurtseven'i hastaneye sevk etti. İşyeri duvarında ve çatısında hasar meydana gelirken elektrik kabloları ise koptu. Şarapnel parçalarının isabet ettiği Yurtseven'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



    "EL DÜZENEĞİ BOMBA İHTİMALİ ÜZERİNE DÜŞÜNÜYORLARMIŞ"
    Patlama sesine uyandıklarını belirten Ali Koyun, "Biz evimizdeydik bir patlamayla uyandık. Elektrikler kesilince aşağıya indiğimizde kamyonet yanıyordu. Patlayıcı madde ile yangının çıktığı söylendi. Yanımıza gelip giden bir arkadaştı. Patlamanın etkisi ile oda savrulmuş. İtfaiye ekipleri bulduğunda baygındı, bilinci kapalıydı. Ekiplerin bize dediği ise el düzeneği bomba ihtimali üzerine düşünüyorlarmış" dedi.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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