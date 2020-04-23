Osman Bey, Alişar’la böyle yüzleşti! Kuruluş Osman 18. bölüm

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/osman-bey-alisarla-boyle-yuzlesti-kurulus-osman-18-bolum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 18’inci bölümü, Osman Bey-Alişar yüzleşmesine sahne oldu.

Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.

Dündar'ın konakta bulunamaması üzerine "Demek ki birinizin haberci kuşu yalan söylüyor. Sizin ittifakınızda buraya kadar" diyen Alişar, Osman Bey'in "Senin kanını niye dökmem bilir misin? Osman Bey bir Moğol kafirinin önünde Müslüman kanı dökmüş demesinler diye. Ancak bir dahaki sefer o kelleni gövdende ayıracağım" sözleriyle soğuk terler döktü.

Osman Bey, Dündar'ı bulabilecek mi? Balgay'la zoraki ittifakını nereye kadar sürdürecek? Geyhatu'nun gazabından kurtulmak isteyen Balgay, Cengiz Han yasalarını eline geçirebilecek mi? Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 18'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.