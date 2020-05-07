Osman Bey Kuruluş Osman dizisinin 20. bölümünde Aygül'e tüm hakikatleri açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/osman-bey-kurulus-osman-dizisinin-20-bolumunde-aygule-tum-hakikatleri-acikladi-1588807182" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kuruluş Osman'ın 20. bölümünde Osman Bey ile Aygül arasındaki konuşma diziye damga vurdu. Osman Bey, "Hakikat ile yüzleşmeye cesaretin var mıdır?" diyerek Aygül'e gerçekleri açıkladı. İşte ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a damga vuran o sahne...