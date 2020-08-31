  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Otomobil, mal indiren toptancıya çarptı! Yaralı şahsın yakını sinir krizi geçirdi

    Otomobil, mal indiren toptancıya çarptı! Yaralı şahsın yakını sinir krizi geçirdi

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 14:08

    Manisa'da seyir halindeki otomobil, kamyonetten mal indiren toptancıya çarptı. Ağır yaralanan Nusret Özçelikbaş hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen rakipleri sinir krizi geçirdi.

    Manisa'da seyir halindeki otomobil, kamyonetten mal indiren toptancıya çarptı. Kazada toptancı ağır yaralanırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

    Olay, saat 10.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. G.A. yönetimindeki 45 DM 346 plakalı otomobil, cadde üzerinde 35 DB 3024 plakalı kapalı kasa kamyonetten mal indiren Nusret Özçelikbaş'a çarptı. Otomobil ile kamyonet arasında sıkışan Özçelikbaş ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralı Özçelikbaş'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kanamanın durması için sol ayağına kemerle tampon uygulanan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Özçelikbaş tedavi altına alındı.

    Öte yandan polis, kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen yaralı vatandaşın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan otomobile tekme atan 1 kişi polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    IHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Otomobil, mal indiren toptancıya çarptı! Yaralı şahsın yakını sinir krizi geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yavru kedi için seferber oldular! İşte o anlar!
    Yavru kedi için seferber oldular! İşte o anlar!
    İzmir'in tarihi çarşısında 20 gündür su yok! Esnaftan belediyeye tepki
    İzmir'in tarihi çarşısında 20 gündür su yok! Esnaftan belediyeye tepki
    Eski komşusunun kurşunu ile öldü!
    Eski komşusunun kurşunu ile öldü!
    Denizde yaralı bulundu! Yardımına tur teknesi koştu
    Denizde yaralı bulundu! Yardımına tur teknesi koştu
    İzmir'deki toz, esnafı canından bezdirdi
    İzmir'deki toz, esnafı canından bezdirdi
    Şiar cinayetinde 4 tutuklama!
    Şiar cinayetinde 4 tutuklama!
    Yavru kedi için seferber oldular! İşte o anlar!
    Yavru kedi için seferber oldular! İşte o anlar!
    Eski komşusunun kurşunu ile öldü!
    Eski komşusunun kurşunu ile öldü!
    Denizde yaralı bulundu! Yardımına tur teknesi koştu
    Denizde yaralı bulundu! Yardımına tur teknesi koştu
    Şiar cinayetinde 4 tutuklama!
    Müge Anlı'da son dakika gelişmesini duyurdu! Şiar cinayetinde 4 tutuklama!
    Babası yardım çağrısında bulunmuştu! Sercan için Başkan Erdoğan devreye girdi
    Babası yardım çağrısında bulunmuştu! Sercan için Başkan Erdoğan devreye girdi
    Baba ve oğuldan kahreden haber! Her şey yarım saat içinde oldu
    Baba ve oğuldan kahreden haber! Her şey yarım saat içinde oldu