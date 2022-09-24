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    Yeniasır TV Yaşam Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

    Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

    Giriş Tarihi: 24.09.2022, 15:49

    İzmir'e bağlı Bornova ilçesinde meydana gelen olay, Y.Ü.'nün (26) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kullandığı otomobilin savrulmasıyla gerçekleşti. Savrulmanın şiddetiyle 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen otomobilde, sürücü Y.Ü. olduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine gelen ekipler tarafından, sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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    İzmir'in Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. (26) idaresindeki 35 V 0553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü AKS ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Yaralı olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Y.Ü., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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