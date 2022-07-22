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    Yeniasır TV Yaşam Otomobilleri küle çevirdi! Seferihisar'da yanan alan havadan görüntülendi

    Otomobilleri küle çevirdi! Seferihisar'da yanan alan havadan görüntülendi

    Giriş Tarihi: 22.07.2022, 18:32

    İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevler yola kadar indi ve park halindeki 3 otomobile de sıçradı. Otomobiller tamamen yanarak hurdaya döndü. Alevler yerleşim yerlerine de yer yer 20 metre kadar yaklaştı. Yangının etkilediği alan havadan görünülendi.

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    İzmir Seferihisar'da ağaçlandırma sahası olan Doğanbey'deki yangında havadan görüntülendi. Doğanbey'den önce Beyler'de yaşanan yangınla birlikte bazı ev ve arabalar kullanılamaz hale gelmişti, yüzlerce ağaç yanmıştı.

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde önce Beyler Mahallesi, ardından da Doğanbey mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İki yangınla ilgili "Kontrol altına alındı" açıklaması henüz gelmese de çalışmaların iyiye gittiği gözlemlendi. Her iki yangında 3 ev, bir sitenin güvenlik personelinin yaşadığı yapı ile 4 araç kullanılamaz hale geldi. Doğanbey mevkiinde yanan alan ise havadan görüntülendi. 2009'da meydana gelen ve 17 saat süren yangının ardından ağaçlandırma sahası olan alanda yeni yeni filizlenen ağaçların yanması yürek burktu. Bölgede çok sayıda ağacın küle döndüğü görüldü.

    ÖDÜNÇ ALDIĞI ARAÇ YANDI
    Denize gitmek için arkadaşından ödünç aldığı aracı yanan Ramazan Akyüz, "Yangın çıkmış, araç yangında yanmış. Gezmeye gelmiştim, arkadaşımdan aracı ödünç almıştım. Denize gitmek için aracı park etmiştim, yangınla birlikte araç da yanmış. Burada bir afet söz konusu. Bu yüzden devletin bu aracın karşılaması gerekiyor. Bize yol göstermelerini gerekiyor" dedi.

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