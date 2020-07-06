Oyuncu Umut Oğuz özel hastanelere isyan etti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/oyuncu-umut-oguz-ozel-hastanelere-isyan-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Oyuncu Umut Oğuz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sorunu sorunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Oğuz, eşinin rahatsızlanması üzerinde çağırdığı ambulansta eşinin 45 dk bekletildiğini ve sunulan gerekçenin ise 'hastanenin onay vermeden hareket edemeyeceği' olduğunu belirtti. Hiçbir özel hastane ünlü oyuncunun eşini kabul etmezken Oğuz ve eşi, kendi özel araçları ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gitmeyi tercih etti. Başakşehir Şehir Hastanesi’nde çok iyi bir hizmet aldığını belirten Oğuz, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Umut Oğuz yaşadığı sağlık skandalını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Oğuz 'Eşim rahatsızlandı ambulans çağırdık 10 dakikada geldi fakat eşim ambulansın içinde 45 dakika bekletildi. Gerekçesi ise karşıdaki hastaneden onay beklemeleriydi. Birçok özel hastaneyi arattık fakat kimse kabul etmedi' dedi.

38 DERECE ATEŞLE BEKLETTİLER

Umut Oğuz yaptığı açıklamada, '38 derece ateşi olmasına rağmen hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Hemen aldılar çoğu özel hastaneden daha iyi bir hizmet aldık. Ambulans biz götüremeyiz dedi ben özel aracımla götürmek zorunda kaldım. Sağlık sigortası şirketleri böyle bir dönemde pandemiyi bahane edip işgüzarlık ediyor olabilir mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans bir hastaneyi hedef görerek çıkamıyor mu? Ben de Şehir Hastanelerine ön yargılıydım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir hizmetle bugün biz tedavi olduk. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.' açıklamasında bulundu.