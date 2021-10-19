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    Yeniasır TV Yaşam Özdemir Bayraktar'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

    Özdemir Bayraktar'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

    Giriş Tarihi: 19.10.2021, 13:52

    İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Selçuk Bayraktar cenaze töreninde "Babam, bizler için canımızdan kıymetliydi. Babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı" ifadelerini kullandı.

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