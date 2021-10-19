Özdemir Bayraktar'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ozdemir-bayraktara-veda-son-yolculuguna-ugurlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Selçuk Bayraktar cenaze töreninde "Babam, bizler için canımızdan kıymetliydi. Babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı" ifadelerini kullandı.