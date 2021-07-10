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    Yeniasır TV Yaşam Özel yapılmış masanın gizli bölmesinde bulundu! Polis o anı böyle kaydetti

    Özel yapılmış masanın gizli bölmesinde bulundu! Polis o anı böyle kaydetti

    Giriş Tarihi: 10.07.2021, 08:50

    Afyonkarahisar’da polis ekipleri kaçak tütüncülere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda boş ve doldurulmuş makaronları özel bölmeli masanın içerisinde buldu.

    Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, B.A. (46) isimli şahsın tütüncü dükkanı olarak faaliyet gösterdiği iş yerine baskın düzenledi.

    Baskında şahsın iş yeri ve aracında arama yapan ekipler 138 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ile 60 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirdi. Baskında doldurulmuş makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümlerine zulalanmış halde bulundu. Makaronların ele geçirilme anı ise polis kamerasına tarafından anbean kayıt altına alındı. Olayın ardından B.A. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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