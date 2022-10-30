Palamutun yerini aldı! Bandırma'da hamsi ağlarla buluştu! -video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/palamutun-yerini-aldi-bandirmada-hamsi-aglarla-bulustu-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesirli balıkçıların yüzü gülüyor. Palamutun gidişinden sonra Bandırma Körfezi'nde 300 kasa hamsi ağlara takıldı. Bu seneki balık bolluğundan mutlu olduklarını belirten balıkçılar, hamsinin çevre il ve ilçelere sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı.