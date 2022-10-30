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    Yeniasır TV Yaşam Palamutun yerini aldı! Bandırma'da hamsi ağlarla buluştu! -video

    Palamutun yerini aldı! Bandırma'da hamsi ağlarla buluştu! -video

    Giriş Tarihi: 30.10.2022, 10:36

    Balıkesirli balıkçıların yüzü gülüyor. Palamutun gidişinden sonra Bandırma Körfezi'nde 300 kasa hamsi ağlara takıldı. Bu seneki balık bolluğundan mutlu olduklarını belirten balıkçılar, hamsinin çevre il ve ilçelere sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı.

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    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde hamsi akını başladı. Hamsi, Kapıdağ yarımadası açıklarında Bandırma körfezinde ağlara takılmaya devam ediyor.

    Bandırma'da palamut gitti o geldi. Bandırma balık halinde son zamanlarda palamut balığı rekor kırmıştı. Hamsi balığı Bandırma körfezinde ağlara takılmaya başladı. Balıkçılar bu seneki balık bolluğundan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Kapıdağ yarımadası açıklarında Bandırma körfezinde 300 kasa hamsi ağlarla buluştu. Bandırma balık halinde araçlara yüklenerek çevre il ve ilçelere sevkiyatı yapıldı.

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