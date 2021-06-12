Pamukkale Belediyesinin yıl boyu sürdürdüğü el sanatları kurslarında ortaya çıkan eserler Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda açılan sergiyle beğeniye sunuldu. Kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
Pamukkaleli kursiyerler seyir tepesinde el emeklerini sergiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.