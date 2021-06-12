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    Pamukkaleli kursiyerler seyir tepesinde el emeklerini sergiliyor

    Giriş Tarihi: 12.06.2021, 17:39

    Pamukkale Belediyesinin yıl boyu sürdürdüğü el sanatları kurslarında ortaya çıkan eserler Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda açılan sergiyle beğeniye sunuldu. Kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

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