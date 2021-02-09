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    Para için 7 aylık hamile eşine kıydı

    Giriş Tarihi: 09.02.2021, 09:32

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2,5 yıl önce kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya ittiği suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbes hapis cezası istendi.

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