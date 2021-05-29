Para vermeyince cam parçasıyla boğazını kestiler! İzmir'de yaşlı adam parkta dehşeti yaşadı

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İzmir'in Konak ilçesinde, 2 kişi, bankta oturan Ahmet Aldemir'e (66) kendilerine para vermediği gerekçesiyle, saldırdı. Aldemir boynuna aldığı cam parçasıyla ağır yaralanırken, yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay, saat 22.30 sıralarında Kültürpark Fuar içerisinde meydana geldi. Ahmet Aldemir'den, fuar içerisindeki bir bankta oturduğu sırada, iddiaya göre yanına gelen G.B. (52) ve E.C. (44), para istedi. İddiaya göre, Aldemir'in parası olmadığını söylemesi üzerine, G.B. ve E.C. tepki gösterdi. Yaşanan sözlü tartışmada, E.C., cam parçası ile Aldemir'e saldırdı. Aldemir, E.C.'ye karşı koymaya çalıştığı sırada, boynundan yaralandı.

Aldemir kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı. Aldemir'in yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Aldemir'i Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aldemir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan E.C. ve G.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

DHA