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    Paradan koronavirüs bulaşır mı? İzmir'deki olayla gündeme gelmişti; uzman isim açıkladı

    Giriş Tarihi: 01.05.2020, 10:45

    Yeni Asır Gazetesi'nin bugünkü manşeti korkutucu iddiayı Türkiye'nin gündemine getirdi.  Koronavirüs paradan bulaşır mı? İzmir'de yıllardır hizmet veren Minella Mobilya'nın sahibi işadamı Süleyman Avinca, bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Avinca ailesi ve kardeşleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, ortaya ürkütücü bir iddia atıldı. Plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın korona virüsü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Bu iddia kesinlik kazanmazken, akıllara virüsün paranın üzerinde ne kadar canlı kalabildiği sorusu geldi. A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, koronavirüsün paradan nasıl bulaştığını aktardı.

    Paradan virüs bulaştı

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