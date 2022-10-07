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    Yeniasır TV Yaşam Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video

    Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video

    Giriş Tarihi: 07.10.2022, 11:09

    Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde park halinde duran minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm aracı sarması üzerine, çevredeki vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Diğer bir yandan, minibüslerinin yandığı haberini alan araç sahipleri olay yerine gelerek karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizi geçirdi

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Aracın sahipleri ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
    Bitez Mahallesi, Kocataş Caddesi üzerinde park halindeki minibüs, birden yanmaya başladı. Ön kısmı alevlere teslim olan aracı fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangını gören vatandaşlar da damacanalarla alevleri söndürmeye çalıştılar.
    İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gelip yangına müdahale etti. Minibüslerinin yandığını duyup olay yerine gelen aracın sahipleri ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içerisinde araçlarının söndürme çalışmalarını takip eden vatandaşları, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
    İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

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