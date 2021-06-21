Afyonkarahisar’da gece yarısı park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpma anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı kazada çarpan araç sürücüsünün aracından hiç inmeden kaçtığı görüldü.
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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