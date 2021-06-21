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    Yeniasır TV Yaşam Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı

    Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 14:21

    Afyonkarahisar’da gece yarısı park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpma anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı kazada çarpan araç sürücüsünün aracından hiç inmeden kaçtığı görüldü.

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