Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı! Dayı yeğenlerine siper oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/parkta-oyun-oynayan-cocuklara-kursun-yagdirdi-dayi-yegenlerine-siper-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'de parkta oyun oynayan çocuklara bir şahıs tüfekle ateş açtı. Çocuklardan birinin dayısı kendini yeğenlerine siper ederek yaralandı. Polisin abluka altına aldığı evden çıkan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, çocukların öfkeli babasının üzerine yürümek isterken gözaltına alındı.