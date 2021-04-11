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    Yeniasır TV Yaşam Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı! Dayı yeğenlerine siper oldu

    Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı! Dayı yeğenlerine siper oldu

    Giriş Tarihi: 11.04.2021, 18:23

    Denizli'de parkta oyun oynayan çocuklara bir şahıs tüfekle ateş açtı. Çocuklardan birinin dayısı kendini yeğenlerine siper ederek yaralandı. Polisin abluka altına aldığı evden çıkan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, çocukların öfkeli babasının üzerine yürümek isterken gözaltına alındı.

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