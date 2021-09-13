Parmağına sıkışan yüzükle soluğu bakın nerede aldı

Afyonkarahisar’da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. Genç kadının uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak çıkardı.
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