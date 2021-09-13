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    Parmağına sıkışan yüzükle soluğu bakın nerede aldı

    Giriş Tarihi: 13.09.2021, 15:42

    Afyonkarahisar’da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. Genç kadının uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak çıkardı.

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