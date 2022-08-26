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    Yeniasır TV Yaşam Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunları!

    Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunları!

    Giriş Tarihi: 26.08.2022, 11:49

    Balıkesir Valiliği'nin önünde kırmızı ışıkta duraklayan bir kamyonetin arkasına tutunarak yürekleri ağıza getirecek görüntüler yaratan 2 genç, trafikte panik anlar yaşanmasına sebebiyet verdi. Ana yol boyunca canlarını tehlikeye atarak paten ile seyreden gençler, daha sonra ara sokaklarda kayboldu.

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    Balıkesir Valiliği önünde kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan 2 genç, akan trafikte paten kayarak oyun oynadı. Canlarını tehlikeye atan gençler vatandaşlarca görüntülenirken, yürekleri ağza getiren görüntüler kaza ile sonuçlanmadı. Ana yol boyunca paten ile seyreden gençler, daha sonra ara sokaklarda kayboldu. Balıkesir il merkezinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddede yaşanan tehlikeli oyun yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan ve akan trafikte yol ortasında oyun oynayan gençler hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de canlarını hiçe saydı. Valilik binasının da bulunduğu Vasıf Çınar Caddesi'nde hareket halindeki açık kasa kamyonete arkasına tutunarak paten kayan iki genç korku dolu anlar yaşattı. Hareket halindeki bir açık kasa kamyonete arkasına tutunan patenli iki gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir kaza yaşanmazken, bir süre caddede ilerleyen gençler daha sonra gözden kayboldu.

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