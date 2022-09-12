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    Yeniasır TV Yaşam Pazarda kadına laf atma kavgası! 2 kişi yaralandı

    Pazarda kadına laf atma kavgası! 2 kişi yaralandı

    Giriş Tarihi: 12.09.2022, 16:26

    İzmir'de pazarcılar ve müşteriler arasında büyük bir kavga çıktı. Kendisine laf atıldığını söyleyen kadının yakınları ile pazarcılar kavga etti. 2 kişinin darp sonucu yaralandığı kavga anı ise bir vatandaş tarafından telefonla çekildi.

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    Olay, dün 17.00 sıralarında Yamanlar Pazaryeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın tezgahtan alışveriş yaptığı sırada pazarcı esnafı kendisine laf attı. Laf atıldığı iddia edilen kadın ise eve giderek durumu ailesine ve yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine pazara giden kadının yakınları ile pazarcılar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada esnaf ile vatandaş birbirine girdi.

    Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan esnaf ve kadının yakınlarının bir süre sonra birbirlerine girdiği, kavgada şahısların birbirine yumruk atması ve boş sepetlerle birbirine vurduğu anlar yer aldı. 2 kişinin darp neticesinde yaralandığı kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu sona erdi.

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