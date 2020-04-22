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    Pik noktasına ne zaman ulaşılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarihi verdi!

    Giriş Tarihi: 22.04.2020, 16:24

    Pik noktasına ne zaman ulaşılacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ATV canlı yayınına katılarak koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Normal hayata dönüş ne zaman olacak? İşte merak edilenler...

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ATV canlı yayınına katılarak koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs vaka sayısı ne zaman düşüşe geçecek? Pik noktasına ne zaman ulaşılacak? İşte merak edilenler...

    İşte Kara'nın açıklamalarının satır başları;

    PİK NOKTASI NE ZAMAN?

    Gördüğümüz iki tane nokta var bunlardan bir tanesi şu. Yeni tanı koyduğumuz vaka sayımız yaklaşık olarak son bir haftadır sabit değerler arasında gidiyor. Yani biz test sayımızı arttırdık belli bir test sayısına ulaştık ve test kapasitemizin çok üstünde olmasına rağmen birincisi yatığımız test sayısı 35 binlerde 40 binler arasında bir sayıda. Bu şunu gösteriyor biz ihtiyaç duyduğumuz rakam bu anda bu kadar. İkincisi yeni tanı vaka sayımız kaç ona da bakarsak o da 4 binler bandında stabil oldu. Bunun da işareti açıkçası şunu gösteriyor rakamlarımız evet doğru bir plato dönemine geldik gibi gösteriyor. Bu platoyu en tepe noktası (pik noktası) gibi düşünmeyelim. Bu da önümüzdeki 7-10 gün içerisinde en tepe noktalarına geliriz ve ondan sonra da artık sayılarımızda yavaş yavaş azalmayı görebiliriz anlamına geliyor. Ama izolasyon kurallarına tam uymamız gerekiyor.

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