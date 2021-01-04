Pınar Gültekin davası erteledin! Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/pinar-gultekin-davasi-erteledin-avukat-rezan-epozdemirden-flas-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti davası duruşmasında flaş bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti. Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.

Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Ölüm tarihi tespit edilemiyor. Sebep ise boğma ve diri diri yakılma diyorlar. Çapraz sorguda kendisine soru sorduk, planladın mı, tasarladın mı, öldürmek istedin mi, hepsine hayır diyor. Peki kardeşim neden öldürdün diyoruz? Bıçaklamaya çalıştı ondan öldürdüm diyor. Ama tespit edilen bıçak kesiği değil. Neden yargılanan Pınar Gültekin gibi davranılıyor. Neden maktulenin saygınlığını ortadan kaldırılacak isteklerde bulunuyor. Bugün tanığın ifadesi yönlendiriliyor. Tanığın yönlendirme sonrası ifadeleri değişiyor. Geldiğimiz noktada mahkemenin adil yargılamasına halel gelmiştir. Buradan adil yargılama çıkmaz. Biz de reddi hakim istedik." dedi.