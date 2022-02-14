Pınar Gültekin davasında karar günü!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delilerini gizleyip, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılandığı davanın bugün 10'uncu duruşması görülecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor. Detayları A haber'den Vural Efecik aktardı.
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