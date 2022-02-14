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    Pınar Gültekin davasında kritik gün! Karar çıkacak mı?

    Giriş Tarihi: 14.02.2022, 11:28

    Muğla'da okuyan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüştü. Suç delilerini gizleyip, yok ettikleri öne sürülen kardeş Mertcan Avcı (26), anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, eski eş Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılandığı davada 10. duruşma görülecek. Türkiye'nin günlerce konuştuğu davada hangi karar çıkacak? İşte detaylar...

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