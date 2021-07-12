Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Sigara izmariti anne Avcı'ya ait çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/pinar-gultekin-davasinda-yeni-gelisme-sigara-izmariti-anne-avciya-ait-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan O.'nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozuldu. Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen raporda olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan O. ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Detayları Vural Efecik aktardı.