Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi: Balkona bile çıkamıyorum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/pinar-gultekini-olduren-cemal-metin-avcinin-esi-balkona-bile-cikamiyorum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Üniversiteli Pınar Gültekin'in Muğla'da cinayete kurban gitmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Öte yandan son dakika bilgisine göre Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu arada cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti. E.A.'nın balkona bile çıkamadığı ve psikolojik destek aldığı ortaya çıktı.